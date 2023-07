Crime à Ronquières : Daniel Bellens sera jugé aux assises pour un vol, avec circonstance aggravante de meurtre

Sur la scène de crime, les experts relèvent une empreinte génétique qui est connue de leur base de données. Il s’agit de Daniel Bellens, un homme défavorablement connu de la police et de la justice.

Daniel Bellens a un casier judiciaire assez volumineux : vols qualifiés, coups et blessures et un viol commis en 1982. Bref, l’intéressé se confectionne un casier judiciaire digne d’un bottin de téléphone. Il tue un homme en 2001.

Déjà condamné aux assises

Le 7 janvier 2001, Daniel Bellens torture un septuagénaire de Fontaine-l’Évêque, afin de lui soutirer de l’argent. George Duriau, la victime, est passée à la gégène et succombe aux décharges électriques de 200.000 volts assorties de coups de poing et de pied.

Jugé aux assises pour ces sinistres faits et six autres vols avec violences du même acabit, Daniel Bellens a écopé de la perpétuité, tout comme son complice Ulysse Magnani.

Daniel Bellens purge sa peine. Il bénéficie de congés pénitentiaires et d’une libération conditionnelle. À peine dix jours plus tard, son ADN est retrouvé sur une scène de crime à Ronquières. Il est arrêté et renvoyé en prison, bien qu’il conteste les faits.

L’enquête est clôturée et la chambre des mises en accusation de Mons a renvoyé le dossier devant la cour d’assises. Selon nos informations, son procès serait prévu en janvier 2024.

La dynastie Bellens

Comme nous l’avons expliqué plus haut, Daniel Bellens a un lourd passé judiciaire. Il fait aussi partie d’une dynastie de gens bien connus de la justice. Michel, son frère, a abattu leur père d’une balle dans la tête, alors qu’il était âgé de quatorze ans. Quinze jours plus tard, il poignardait à mort un musicien. Il a commis un troisième meurtre

Le cas de cet ado meurtrier a précipité l’ouverture de l’IPPJ de Braine-le-Château. Michel Bellens sera d’ailleurs le premier mineur placé dans un centre fermé de la Communauté française, en 1981, puisque, à l’époque, ce type d’institution n’existait qu’en Flandre. Plus tard, il a écopé de dix ans de prison pour le viol d’une mineure.

Enfin, Daniel Bellens est le père d’Aubin Bellens, condamné pour le meurtre du boulanger de Jamioulx, commis le 5 novembre 2007. Il avait alors seize ans. Depuis, le fiston multiplie les condamnations.

La semaine dernière, il a été condamné à neuf ans de prison ferme pour des menaces, une entrave méchante à la circulation, la mise hors d’usage d’un véhicule, recel d’une Jaguar XKR et le port d’arme à feu. Le tribunal n’a pas retenu l’intention de tuer. La nuit du 30 janvier 2022, Aubin Bellens avait fait feu à deux reprises en direction d’un véhicule sur le R3 à Fontaine-L’Évêque. Le 15 février 2022, l’individu avait également tiré en pleine rue en direction de deux Pitbulls.