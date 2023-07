Drame de Strépy : l’avocat de Paolo Falzone va (re)demander la détention sous bracelet électronique

Il y a deux mois, au plus grand soulagement des familles des victimes du drame de Strépy qui avait vu six personnes mortellement renversées par Paolo Falzone le 20 mars 2022, ce dernier se voyait refuser la détention à domicile sous bracelet électronique. C’est suite à l’appel du Parquet que cette demande avait été refusée car une quinzaine de jours auparavant, Chambre du Conseil de Mons avait bel et bien accepté la demande de Me Discepoli, l’avocat de Paolo Falzone. “On ressent encore plus de soulagement que d’ordinaire car cette fois, les discussions ont été longues”, nous confirmait à l’époque Mattia Imperiale, qui a perdu trois membres proches de sa famille dans le drame. “Ce qui est bien, c’est de voir que le Parquet, finalement, fait du bon boulot et, alors que nous n’avons pas encore pu nous faire entendre, lui peut plaider et le fait bien vu que son appel a été entendu. On reçoit aussi beaucoup de soutien au quotidien qui nous aide et qui nous font nous sentir moins seuls. Cette décision nous laisse en tout cas quelques semaines de tranquillité mais on sait que ce n’est que provisoire. Car d’ici deux mois, ça va recommencer.”