Une course de canards en plastique à la kermesse d’Haine-Saint-Paul

Depuis plus de 80 ans, la Kermesse du chef-lieu a lieu tous les ans aux alentours du 21 juillet. Cette année ne déroge pas à la règle et verra les activités et animations se succéder tout au long des cinq jours de fête concoctée par le comité organisateur. Point d’orgue de ce week-end prolongé comme il se doit, la deuxième édition de la course de canards en plastique qui se tiendra ce samedi. “Le principe est simple, il suffit de “sponsoriser” un canard et si votre poulain arrive le premier au bout du parcours sur la Haine d’un peu moins d’un kilomètre, vous remportez le grand prix”, nous explique Pol Closset, président du comité organisateur. “On a trouvé l’idée au départ un peu farfelue mais ça a très bien fonctionné l’année dernière avec plus de 200 canards qui ont participé à la course donc on relance ça cette année. Quand on organise un tel événement, on se doit de toujours trouver des nouveautés, des animations originales susceptibles d’attirer du monde. La course de canards en fait partie.”