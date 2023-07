Drame de Strépy : bracelet électronique accordé à Paolo Falzone mais le parquet fait appel

Un drame

Ce jour-là, six personnes avaient perdu la vie lors d’un ramassage dans le village de Strépy-Bracquegnies qui s’apprêtait à chasser l’hiver pour la première fois depuis l’apparition du covid. Ce jour-là, la vie de centaines de personnes, victimes, blessées et leurs proches a basculé dans l’horreur. “Le plus difficile, c’est d’imaginer qu’il pourra retrouver une vie quasiment normale alors que nous, nous avons perdu trois membres de notre famille et que notre deuil est toujours en cours”, s’exprimaient en chœur Marianna, Mattia, Lorena et Vanessa, quatre cousins de la famille Imperiale qui a été touchée directement par le drame, la dernière fois que le bracelet électronique avait été accordé à Paolo Falzone. “Les condamnés dans cette histoire, c’est nous car même dans 20 ans, on souffrira encore de cette situation. On ne peut pas accepter que lui ait pu tuer six personnes et qu’il puisse vivre sa vie dans un confinement de luxe. C’est inconcevable pour nous.”

Depuis deux ans et demi, Paolo Falzone est emprisonné et par deux fois, on lui avait accordé le bracelet électronique, le juge estimant a priori qu’il n’était plus un danger pour la société. Pour la troisième fois, donc, le chauffard a l’espoir de pouvoir quitter les quatre murs de sa cellule.

Suite à l’appel du Parquet, la décision de placer le bracelet électronique ou de conserver Paolo Falzone deux mois de plus en prison sera prise par la Cour d’appel dans 15 jours.