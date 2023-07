La place du Centenaire a fait peau neuve à Binche : “Près de 40 arbres seront plantés au total”

Les habitants du quartier peuvent désormais s'approprier les lieux. ©Thomas Donfut

Une rénovation qui aura coûté 300 000 euros dont plus de la moitié de subsides qui comprend également l’aménagement d’une quinzaine de places de parking, la place faisant régulièrement l’objet de parking sauvage dans son ancienne configuration.

Une ancienne configuration qui était chère aux habitants du quartier qui tenait énormément à sa bordure d’arbres qui faisaient tout le charme de cette place mythique pour de nombreux Binchois mais qui ont dû être abattus. “Une étude phyto sanitaire a été réalisée et elle démontrait que certains arbres soit mourraient, soit, avaient un délai de vie court”, nous confirme un Laurent Devin ravi des aménagements effectués. “Se posait la question de savoir ce que nous allions faire. Soit on les abattait les uns après les autres, soit on offrait à la génération actuelle et aux générations futures une place du Centenaire non pas qui se détériore d’années en années mais bien une place qui évacue tout risque de chute d’arbre. Car c’était cela le risque principal, qu’un jour un accident se produise et qu’un arbre soit tombé sur un enfant ou une voiture. Au total, près de 40 arbres seront replantés sur la place alors que nous en avons abattu 27.”

Une réflexion en profondeur

C’est donc la seconde option que la Ville a choisie. “La Ville de Binche a une réflexion en profondeur par rapport à la plantation d’arbres et investit dans ce domaine pour les générations futures. On le voit déjà au parc Derbaix avec de nombreux arbres qui y ont été replantés après la découverte d’une maladie sur le site. On le voit aussi dans le square de la Gare ou dans le parc communal. Une réflexion est aussi en cours concernant l’aménagement de la place de Leval dans le même sens.”

D’ici quelques semaines voire mois, quelques aménagements restent à effectuer dont notamment la plantation de cinq magnolias et d’un chêne qui sera planté l’année prochaine pour les 900 ans de la Ville, la plantation d’arbustes sur le site, le semis des prés fleuris aux deux extrémités du parc, le placement de la signalisation et de quelques potelets mais aussi l’installation d’un goal de foot sur la partie haute du site.