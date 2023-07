Une Sonégienne écope d’une peine de trois ans avec sursis pour trafic de stupéfiants

Sandrine, c’est une jeune femme perdue. Elle est mariée à un homme, reparti dans son pays, la laissant avec ses deux enfants, des mineurs en danger placés par le tribunal de la jeunesse. Elle vivait dans la rue, baignant dans le milieu des stupéfiants.

Deux mandats d’arrêt

Le 16 octobre 2022, elle est arrêtée par la police à Ath, en possession de 5,2 grammes de cocaïne et de six grammes de cannabis. Le juge d’instruction l’a place sous mandat d’arrêt. Trois mois plus tard, ce même juge décide de lui faire confiance, la libérant sous conditions. Le 23 mars 2023, Sandrine est à nouveau placée sous mandat d’arrêt, elle n’a pas saisi la chance donnée par le juge d’instruction. Elle a rapidement replongé, interpellée par la police à Soignies en pleine transaction.

Lors de sa comparution devant le tribunal, elle est passée aux aveux. Cependant, elle a sollicité plusieurs aides depuis sa cellule de la prison de Mons. Elle a contacté plusieurs ASBL afin d’être remise sur les rails.

Le tribunal l’encourage à poursuivre ses démarches afin de sortir de cet enfer qu’est la drogue. Si elle récidive, Sandrine ira trois ans en prison.