Selon une source qui a contacté Sudinfo, la menace est encore présente. En effet, un motard se surnommant Bandidos, comme on peut le voir sur Facebook, aurait publié un message à propos de l’homme décédé. “Merci pour tous vos nombreux messages. Je vais bien physiquement, juste le mental par rapport à mon ami, mon frère… J’ai perdu un ami fidèle qui n’avait rien à voir avec le club, peut-on lire. J’aurais préféré que ce soit moi, je ne pardonnerai jamais à ceux qui t’ont enlevé la vie. Tu seras à jamais dans mon cœur, merci d’avoir fait partie de ma vie”. Le règlement de comptes aurait effectivement opposé, d’après les autorités judiciaires, les Hells Angels et les Bandido, ces derniers ayant été la cible du célèbre gang. Néanmoins, la victime ne ferait pas partie d’un gang et accompagnait juste le membre des Bandido qui a été attaqué à coups de marteau.

La phrase suivante, dans le post Facebook, s’apparente alors à une menace : “La partie peut commencer”. Le parquet de Tournai a réagi à cette information en déclarant avoir déjà pris connaissance de ce message : “Tout cela a été transmis aux autorités administratives, car il pourrait y avoir une menace sur la sécurité publique. On est dans le préventif, les bourgmestres du Tournaisis sont au courant, explique-t-il. Il faut être attentif à ce qui pourrait se produire comme répliques dans les prochains jours. Les faits de Péronnes en soi méritent déjà qu’on alerte sur les dangers. Ce message sur Facebook est un élément qui s’ajoute. Il faut peut-être faire attention aux fêtes qui arrivent dans la région. Il faut envisager toutes les éventualités.”

Mardi soir, le parquet a indiqué qu’il n’y avait pas encore eu d’arrestation liée au dossier mais une autre source s’étant confiée à Sudinfo a déclaré que “des noms commencent à circuler, des arrestations devraient bientôt avoir lieu”.