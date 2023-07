Le Festival des Ballons et des Ailes, une nouvelle fois dissocié du carnaval, de retour au Roeulx le 13 août prochain

Un beau programme a une nouvelle fois été concocté par la Ville du Roeulx, en collaboration avec le centre culturel et l’office du Tourisme, pour le festival des Ballons et des Ailes qui se tiendra le 13 août. “Dès 15h00, il sera possible de découvrir l’aéromodélisme. Les visiteurs pourront alors apprendre à créer un cerf-volant, s’initier aux techniques du cirque ou au Airbadminton et profiter de superbes spectacles organisés en partenariat avec le Centre culturel du Roeulx”, indique la Ville du Roeulx avant de poursuivre.

”Dès 17h40, il faudra lever les yeux vers le ciel pour assister à d’impressionnantes démonstrations de vol de haute voltige et au survol d’un hélicoptère de la Belgian Air Force. Enfin, le départ des montgolfières se tiendra au coucher du soleil suivi d’un spectacle de clôture. Bars et foodtrucks seront également présents et proposeront de quoi se restaurer durant toute la journée.”

Un beau programme donc qui sera à découvrir le 13 août prochain. Les plus curieux peuvent déjà se rendre sur la page du festival pour avoir un avant-goût de ce qui les attend.