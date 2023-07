Plaine de jeux de Leval : 160 enfants pour un voyage dans l'espace

Les 160 enfants de la plaine de jeux de Leval passent du bon temps. ©Ville de Binche

De plus, sur demande, un bus effectue gratuitement un ramassage au sein de l’entité dans le cas où les parents n’ont pas la possibilité de se déplacer. "Parmi les nombreuses activités proposées on retrouve du sport comme le mini-foot, du basket, du base-ball, de la danse et aussi une sortie à Bellewarde (gratuite), des grands jeux et de la création artistique par le biais de bricolages et de dessins", a communiqué la Ville. "Chaque jour, les enfants reçoivent aussi un fruit gratuitement."

Pour cette édition 2023, le thème choisi par l’équipe pédagogique est «L’espace». "Cette année, petits astronautes et explorateurs en herbe sont invités à s'aventurer dans les mystères célestes et à découvrir les merveilles de l'univers. La plaine de jeux de Leval encourage l'exploration et la découverte. Les enfants peuvent se plonger dans des thèmes captivants et découvrir de nouveaux horizons. Cela stimule leur curiosité naturelle et leur ouvre l'esprit à de belles créations. Les prix démocratiques de la plaine permettent aux familles d’offrir à leurs enfants des moments de divertissement et de joie sans se soucier d'une charge financière excessive."