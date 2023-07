Un bureau d’architecte louviérois a réalisé les plans du pavillon belge de l’exposition universelle de 2025 à Ozaka

Le pavillon belge qui sera installé durant les six mois de l’exposition universelle aura des allures irréelles, jouant beaucoup avec la lumière. “Les matériaux qui le composent modifieront ses teintes en fonction de la lumière”, nous confie Vincent Coppieters, architecte au bureau de Carré 7. “On s’est collé au thème qui nous était imposé dans le cahier des charges qui était “Saving Life” en prenant l’eau dans ses trois états comme concept dans un bâtiment qui aura un peu la forme d’un glaçon. Le bas avec la rampe pour accéder au site représentera l’eau dans son état liquide avec des reflets formés par des jeux de lumière. Le rez-de-chaussée, ce sera l’eau dans son état solide avec son coeur représentatif de la chaleur belge et sur le rooftop, l’état gazeux avec 10 énormes bulles, clin d’œil à l’Atomium. Il a fallu réfléchir non pas sur quatre mais bien sur 5 façades puisque le pavillon belge sera situé à l’entrée du site, sur l’artère principale mais en contrebas d’autres pavillons.”

Décrocher un tel contrat, c’est une véritable aubaine pour le bureau d’architecte louviérois qui a déjà réalisé les plans du Louvexpo à l’époque et, plus récemment, du Stade du Sporting de Charleroi et celui de la RAAL. “Il est certain que ce projet peut apporter beaucoup au bureau en termes de renommée internationale notamment. C’est aussi une fierté pour nous et une satisfaction après avoir travaillé sur ce projet depuis de nombreux mois. Cela ne peut aussi que rapporter une meilleure renommée au niveau national pour continuer à développer notre activité. On réalise de grands projets comme celui-là ou des stades mais aussi des plus petits, pour les particuliers.”