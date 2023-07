Une nouvelle étape importante franchie dans le cadre de la réhabilitation de l’église du Sacré-Cœur d’Ecaussinnes

C’était l’une des promesses de la majorité actuelle : avancer dans le projet de réhabilitation de l’église du Sacré-Cœur. Promesse tenue tant les démarches se sont succédé et ont abouti ces derniers mois et années. “Une étape importante a été franchie avec le dépôt de la demande de permis d’urbanisme. L’église du Sacré-Cœur est un bâtiment important aux yeux des Écaussinnois, nous tenions donc à faire avancer les démarches pour que les travaux puissent commencer le plus rapidement possible”, indique Arnaud Guérard, échevin de l’Urbanisme à Ecaussinnes (Ecolo).

Les citoyens au cœur du projet

Les citoyens qui ont d’ailleurs pu définir le futur de la bâtisse grâce à une consultation citoyenne. C’est donc en un espace socio-culturel que l’église du Sacré-Cœur devrait se transformer. “Elle accueillera une salle de spectacle mais également un marché couvert et des espaces destinés à la vie de quartier et associative afin d’être occupée le plus régulièrement possible”, ajoute Arnaud Guérard.

Une nouvelle vie dont la bâtisse avait bien besoin. Depuis les années 2000, l’édifice s’était sensiblement dégradé jusqu’à sa fermeture en 2014. En 2018, suite à la désacralisation du bâtiment, la commune en était devenue propriétaire. Dès 2019-2020, une première phase de travaux était intervenue pour sécuriser le bâtiment et assurer sa pérennité. “En parallèle, une large consultation citoyenne avait été menée afin d’intégrer le projet à notre opération de développement rural et décrocher, en février 2021, un subside de 1,6 million d’euros auprès de la ministre Tellier”, poursuit Arnaud Guérard.

Le projet est conçu pour préserver l’aspect patrimonial de cet édifice qui bénéficie d’un attachement fort des Écaussinnois, tout en le rendant compatible avec des missions socio-culturelles, accessible pour tous, rationnel en termes d’énergie, et en veillant à préserver le voisinage (notamment isolation acoustique).

”L’administration régionale dispose désormais de 120 à 150 jours pour traiter notre demande de permis. Nous espérons ensuite recevoir un retour positif avec éventuellement quelques modifications à apporter. En parallèle à cela, nous allons continuer d’avancer sur le projet final pour préparer les démarches auprès du pouvoir subsidiant. Nous espérons ensuite pouvoir réaliser l’aspect technique pour aboutir à un cahier des charges. Notre objectif est de mettre le chantier en adjudication pour février 2025 au plus tard”, conclut Arnaud Guérard.