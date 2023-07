1. Du côté de Binche, le célèbre artiste espagnol, Isaac Cordal a placé 9 sculptures miniatures dans la Cité médiévale. Lancez l’itinéraire sur l’application Vhello (balade thématique) et rendez-vous dans les différentes zones de recherche sur le réseau points-nœuds Vhello au départ de la Grand-Place de Binche. À l’aide des indices, tentez de retrouver ses œuvres cachées. À travers cette balade, vous partirez à la découverte du patrimoine binchois, du centre-ville de Binche en passant par Waudrez. N’hésitez pas à partager vos trouvailles sur les réseaux sociaux mais attention, les personnages tiennent à garder leur intimité… ne dévoilez pas leur emplacement précis.

2. Entre Estinnes et Thuin, entre bois et forêt, c’est l’alternance qui est proposée pour ce tracé du Ravel de la 109/1. Entre terrains agricoles, mares, ruisseaux et forêt de Pincemaille, le RAVeL vous offre une quiétude surprenante entre plusieurs régions faites d’industries, de carnaval et d’agitations citadines.

3. À Manage, la commune a carrément publié un guide des plus belles balades. Au choix, le guide propose pas moins de six promenades à faire sur l’entité entre les étangs Valère, les Mourettes ou le visage industriel de la Cité du Verre, les promeneurs auront le choix.

5. Du côté de Seneffe, les possibilités de flâner le long des nombreux canaux qui traversent l’entité sont nombreuses. LA commune recense ainsi une dizaine de promenades dont une balade à dos d’âne qui vaut le détour.

6. À Braine-le Comte, une dizaine de boucles de promenade ont été réfléchies par l’association des “Amis du Bonhomme de Fer”. À pointer du doigt, une promenade familiale et didactique à travers le Bois de la Houssière à Hennuyères où les promeneurs pourront profiter de l’air frais de la forêt.

7. Au Roeulx, de nombreuses promenades sont proposées par l’office du Tourisme. La plus emblématique, la Haye du Roeulx, au départ de la Grand’Place, qui est cette zone boisée qui ceinture la cité princière au Nord-Nord-Est. En plus de parcourir les campagnes rhodiennes et ses bois, cet itinéraire permettra de découvrir le centre-ville du Roeulx et ses curiosités. N’hésitez pas à vous arrêter devant les nombreux bâtiments qui jalonnent la balade comme l’Ancien Hôpital Saint-Jacques, le Château des Princes de Croÿ-Roeulx ou l’Église Saint-Nicolas. Une balade qui peut être contée avec un QR Code.

8. Envie de découvrir l’entité de La Louvière ? Pourquoi ne pas tester la Grande Boucle ? 21 kilomètres de découvertes historiques, artistiques, visuelles ou culturelles. La Louvière sous toutes ses coutures, comme vous ne l’avez jamais vue. En quelques coups de pédale, vous passerez de la ville à la nature. Vous croiserez des lieux insolites et des œuvres d’art, au passé fascinant, séduisants au présent, prêts à vous raconter leur histoire. Vous prendrez votre dose de nature en parcourant les berges du Canal du Centre historique ou en observant la faune et la flore de la réserve naturelle des Étangs de Strépy. Vous n’oublierez jamais les majestueux ascenseurs à bateaux classés par l’UNESCO ou le géant de Strépy-Thieu que vous apercevrez en chemin. La Grande Boucle, c’est un circuit adapté à tout le monde, original et hétéroclite, qui dévoile les richesses, parfois insoupçonnées, de la cinquième ville de Wallonie.

9. Pour découvrir Soignies, rien de tel que de se promener dans ses rues en suivant un des parcours proposés par la commune. Sportif, touristique ou dédié au patrimoine de la pierre bleue, les offres sont nombreuses.

10. Outre le parc de Mariemont qui offre déjà un dépaysement dans un cadre bucolique, les villages de Morlanwelz regorgent de possibilités de balades. À noter, pour les fanas d’histoire, un périple historique long de 9 km, qui nous portera sur les traces des combats qui eurent lieu le 22 août 1914 entre les troupes françaises et l’armée allemande et qui fit 3658 victimes du côté allemand et 939 soldats français tués et qui a été dénommée la bataille de Collarmont sur les hauteurs de Carnières.

11. À Ecaussinnes, pourquoi ne pas tenter la balade romantique qui passe notamment par le célébrissime tunnel des Amoureux ?

12. Du côté de Chapelle-lez-Herlaimont, le terril de Bascoup n°4 est un terril d’une superficie de 17 ha culmine à 190 m et offre une belle possibilité de promenade avec un petit dénivelé et de nombreux sentiers.