Les prix des Talents Brainois reviennent pour une deuxième édition

Tout comme l’an dernier, la Ville de Braine-le-Comte récompensera celles et ceux qui, par leurs actions, aussi petites qu’elles puissent paraître, contribuent à améliorer le cadre de vie des Brainoises et Brainois, à consolider une identité collective et à porter haut et fort les couleurs de la cité. Citoyen seul, groupe de citoyens, petit indépendant, commerce, coopérative, association, sportif individuel, club de sport, artiste… Tout le monde a sa place. Pour faciliter le classement des candidatures reçues, 5 catégories principales ont été pré-déterminées : citoyenneté, culture, économie locale, environnement et sport.