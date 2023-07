François Piette succède à son papa comme chef de batterie aux Incorruptibles à Binche : “je suis fier de poursuivre la tradition familiale”

Une tradition familiale

Une passion qui vient non seulement du père de François mais aussi du grand-père. “C’est mon grand-père qui a fondé la première batterie des Incorruptibles lorsque la société a été créée en 1972. Après un petit intermède, mon père Dany a ensuite pris la relève en tant que chef de batterie et c’est mon tour. Mon père se sent encore capable mais il ne veut pas faire l’année de trop. Trop souvent, certains veulent tenir le plus longtemps possible mais, le temps faisant bien son travail, décline. Mon papa ne veut pas que cela arrive pour lui et donc, je vais reprendre le flambeau familial, ce qui représente une très grande fierté pour moi. C’est un vrai plaisir de poursuivre la tradition familiale. Lui, il continuera à nous aider lors des moments symboliques du prochain Carnaval dont notamment le ramassage.”

En plus de Rudy Piette, un autre tamboureur quitte l’équipe qui connaîtra donc du remaniement. “Lorsqu’on cherche un nouveau membre, on le fait plus par affinité que par talent pur même si, évidemment, savoir jouer du tambour est essentiel. On joue un certain style, à la façon de Georges Birk, un peu à l’ancienne et nous sommes les derniers à jouer comme ça.”

Lors du prochain Carnaval de Binche, c’est donc Romain qui sera à la baguette du matin au soir pour chasser l’hiver en compagnie des Incorruptibles.