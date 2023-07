La société des Infatigables à Manage est à la recherche d’une nouvelle musique pour son prochain Carnaval

Car trouver une bonne musique, pour une société, c’est de plus en plus dur. “Surtout un week-end comme celui de Pâques durant lequel énormément de carnavals se déroulent dans le Centre comme à Péronnes, Fauroeulx, Trivières ou Saint-Vaast ou dans le Borinage à Jemappes mais aussi à Fleurus par exemple.”

Les Infatigables, c’est tout de même la société de gilles la plus ancienne de Manage avec 80 gilles et 75 dames. “On a déjà quelques contacts mais il est clair que cela ne va pas être simple de trouver des musiciens de qualité qui seraient libres l’année prochaine. Mais moins d’offre que de demande, cela va forcément provoquer une hausse des prix et il va falloir faire des choix. Ce d’autant plus qu’il ne sera pas possible de changer les dates du Carnaval juste pour nous qui sommes en galère.”