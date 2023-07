Bientôt 20 appartements de haut standing à Waudrez : “la demande est grande pour ce genre de biens”

Depuis quelques semaines, cela n’a échappé qu’à peu de Binchois, des bulldozers s’activent au rond-point dit “des Agaises” à Waudrez, à la sortie de Binche. Il s’agit des premières préparations aux travaux qui débuteront en septembre dans le cadre de la construction d’un immeuble de 20 appartements de haut standing qui trônera prochainement juste à côté de l’agence Belfius. Des appartements entre 75 et 140m² qui comportent entre une et 3 chambres qui seront vendus à peu près 2800 € du m² soit entre 210 000 et 392 000 euros. “Il y a une énorme demande pour ce type de bien”, confirme Emmanuel Zacco de Immozacco, promoteur du projet. “La preuve, sans faire de publicité, on a déjà vendu la moitié des appartements. Cela prouve que, malgré la conjoncture qui est défavorable, on avait la bonne intuition lorsqu’on a lancé le projet il y a quatre ans.”