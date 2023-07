Des équipements de rugby envoyés par le Rugby Club de Soignies au Togo pour y promouvoir le sport

Soutenir le projet Komla, c’est soutenir l’inclusion en Afrique et aider les enfants orphelins à vivre une vie meilleure. Des parrainages sont notamment possibles. “Ils permettent de soutenir la scolarité de certains orphelins ou familles particulièrement en difficulté afin que ces enfants puissent poursuivre un parcours normal et donner le meilleur d’eux-mêmes pour leur avenir. Il est également possible de soutenir l’aide médicale à des enfants dont l’état de santé nécessite une opération chirurgicale urgente leur permettant ainsi de poursuivre une scolarité normale”, indique l’association autour du projet Komla.

En plus de ces parrainages, il est également possible de collecter du matériel pour l’envoi d’un container au Togo. Ces derniers peuvent contenir des fournitures scolaires, du matériel de couture, des jeux, des chaussures ou encore du matériel de sport. Le Rugby Club de Soignies a d’ailleurs privilégié cette option pour venir en aide à l’association.

”Nous avons fait des heureux à Lomé au Togo. Les valeurs du rugby n’ont pas de frontière. Bravo au projet Komla d’assurer la bonne destination de tous ces dons”, déclare le président du Rugby Club de Soignies. Maillots et ballons de rugby ont notamment été envoyés au Togo pour permettre la bonne pratique du sport. Un geste de générosité qui permettra de poursuivre la mission d’éducation et de canalisation via le rugby de l’association au Togo.