Estinnes : Mister Cover en concert d’ouverture des Fêtes de la Moisson à Bonne-Espérance

Un événement qui existe depuis plus de 30 ans et qui a comme ambition de “faire revivre l’agriculture et le monde rural de la moitié du XXe siècle”, indiquent les organisateurs. “Avec bal, musique d’orchestre, exposition de véhicules anciens, concours d’attelage, concours de chevaux, expositions, village des saveurs, artisanat, activités pour enfants, bars, guinguettes et bien évidemment les moissons à l’ancienne. Et toutes ces activités dans le cadre prestigieux d’une ancienne abbaye de prémontrés fondée en 1130.”

Partout dans l’abbaye, les activités seront nombreuses et variées. Dans les champs tout d’abord, avec le championnat de Belgique de labour à l’ancienne, des moissons et abattage à l’ancienne. Dans la ferme de l’abbaye ensuite avec la démonstration de vieux métiers, une exposition didactique et agri-village et la présentation de l’élevage wallon. Le Jardin d’Honneur sera quant à lui dédiés aux belles machines avec un défilé de tracteurs, des démonstrations de machines à vapeur et une exposition sur l’histoire du tracteur. Dans le moulin de l’abbaye, des démonstrations de meunerie, des vieux métiers en activité, une expo photo et de miniatures agricoles, le village des saveurs mais aussi des jeux et le village pour enfants.

À noter aussi des conférences-débats sur l’agriculture d’aujourd’hui et de demain, une lutte de balle pelote, un concert de trompes de chasse, un espace réservé à la chasse, des démonstrations équestres, des buvettes, des dégustations de Ruffus, de Bonnespéreuse, de Gin de Binche ou de… Ricard.

À noter que, si le parking est gratuit, il faudra débourser 10 euros par adulte (gratuit pour les moins de 12 ans) pour avoir accès au site les deux jours et 10 euros pour le concert de Mister Cover.