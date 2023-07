Le 29 juillet 2023 de 10h à 18h, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits Rue de la Coulette dans le tronçon compris entre l'Avenue Latteur et la Rue Norbet Cloquet. Le sens unique sera abrogé au niveau de la Rue de l'Enfer pour permettre le passage des véhicules. Une déviation sera en outre mise en place et la vitesse des véhicules sera réduite à 30 km/h aux abords des activités.

La Kermesse du Petit Moulin, comme son nom l'indique se déroule sur la place du Petit Moulin à Feluy. Durant trois jours, un tas d'activités se dérouleront pour les petits comme les grands. Dès le 28 juillet, le chapiteau ouvrira ses portes avec une soirée années 80 qui promet. Samedi, le traditionnel tournoi de pétanque en doublette ravira les amateurs. Dimanche sera la journée la plus chargée du week-end avec dès 7h du matin la possibilité de chiner lors de la brocante. Vers 10h prenez le départ d'une balade canine de 5 km organisée par les asbl les "Amis des Animaux" et "Un toit pour eux". L'après-midi sera réservé aux plus petits avec la présence sur le site de Chase de la série Pat Patrouille et de Bluey, un autre chien star du petit écran. Ce week-end festif se terminera en beauté par une soirée dansante.