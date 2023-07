Un Espagnol a violé plusieurs adolescents dans un centre équestre à La Louvière, il écope de 15 ans de prison

Le 15 mars dernier, le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, condamnait un Espagnol à une peine de quinze ans de prison et à une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une durée de dix ans, pour les viols répétés de plusieurs adolescents. Le prévenu a fait appel, se plaignant plus sur son sort personnel, manifestant aucun intérêt pour la souffrance des victimes. La cour a confirmé la peine et la mise à disposition du TAP.