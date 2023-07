Bientôt une nouvelle fresque urbaine à La Louvière : “les citoyens auront l’occasion de rencontrer l’artiste et de lui donner leurs idées”

Depuis plusieurs mois voire années, la Ville de La Louvière multiplie les projets de streetart. Il y a peu, un artiste hollandais reconnu internationalement était invité à faire de deux murs de la Cité des Loups son terrain de jeu. Une autre œuvre était aussi reconnue par les spécialistes de cet art urbain de plus en plus en vogue dans les grandes villes européennes et mondiales. Prochainement, une nouvelle œuvre verra le jour dans le parc Warocqué, non loin du centre-ville. Plus exactement, sur le pavillon qui trône dans le parc. Ce jeudi, les Louviérois auront l’occasion de rencontrer l’artiste Soke du collectif La Cabane et de partager leurs idées sur ce que représentera la fresque. “L’idée est d’en faire un projet participatif”, nous explique Laurent Canizzaro, président de Centrissime. “On a déjà organisé ce genre de rencontre pour plusieurs projets ce n’est donc pas une première. Les habitants du quartier, les Louviérois en général qui seront présents jeudi pourront échanger avec l’artiste et parler de leurs idées, de leurs envies en vue de la réalisation d’une fresque urbaine sur le pavillon du parc.”