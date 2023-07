Rudy, de La Louvière, passe aux aveux : il a frappé sa compagne à cinq reprises durant leur courte relation

Rudy est, en effet, poursuivi pour avoir cogné sa compagne à plusieurs reprises. En cinq mois de relation, la dame a raconté avoir été victime de cinq scènes violentes, “Le choc post-traumatique est majeur. Un suivi d’ordre psychologique et un traitement médical assez lourd s’imposent”, a conclu l’expert neurologue. Du coup, le montant du préjudice se chiffre à plusieurs milliers d’euros.

Mais le plus important pour cette femme, c’est qu’un juge interdise à Rudy de s’approcher à moins de dix kilomètres de chez elle.

Tapage nocturne

Les premières scènes de ménage ont éclaté les 29 juin et 9 juillet 2022. Rudy est interrogé par la police, il explique que sa compagne est sensible aux chocs, qu’elle fait rapidement des hématomes.

Le 15 juillet, peu avant 23h, la police est appelée par un voisin pour tapage nocturne. Elle se rend sur place et les policiers prennent la déposition de madame. Elle déclare qu’elle a reçu de nombreux coups de pied. Les policiers rédigent une note d’intervention et quittent les lieux. Une demi-heure plus tard, les policiers sont appelés à l’adresse pour une dispute avec un couteau. “Madame est en pleurs, agitée, énervée et le visage rouge”, raconte le substitut du procureur.

Elle est emmenée à l’hôpital et les médecins diagnostiquent une perforation du tympan droit et des traces de lacérations sur le corps. Elle est placée en incapacité de travail pour une vingtaine de jours. Un magistrat rédige une procédure d’éloignement, mais une nouvelle scène éclate en octobre.

Une scène de crime

La scène du 13 octobre est décrite comme “une scène de crime” par le ministère public, car le sang a coulé. Quand les policiers arrivent, Rudy est couché sur le sol, il a l’avant-bras droit ouvert. Sa compagne a un œil ensanglanté, tuméfié. Ils se sont disputés et Rudy est passé à travers la vitre, laquelle a volé en éclats. Toutefois, la dame minimise, déclarant qu’elle s’est blessée en glissant sur le sang. Plus tard, elle revient sur sa déclaration, précisant qu’il l’a frappée à coups de chaise pliante, de coups de poing et qu’il lui a tiré les cheveux.

Trois jours plus tard, une autre scène de violence éclate. Pour le parquet, c’est la scène de trop. Un juge d’instruction prive Rudy de liberté. Ce dernier est détenu préventivement depuis lors, il encourt une peine de trois ans, assortie d’un sursis probatoire avec une mesure d’éloignement.

En prison, Rudy a choisi un avocat néerlandophone qui s’embrouille dans sa plaidoirie. L’avocat plaide un sursis, ou une suspension. Il ne sait plus vraiment. En tout cas, il demande une probation, estimant que son client devrait être suivi dans un centre spécialisé et pas dans une prison.