Une remorque volée remplie de ferrailles percute deux véhicules à Ecaussinnes en pleine nuit

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier. Un peu après 4h du matin, le voisinage de la rue de Braine à Écaussinnes a été brusquement réveillé par un vacarme assourdissant. Lorsqu’ils sont sortis pour voir ce qu’il s’était passé, c’était la stupeur. Une remorque venait d’emboutir non pas un mais deux véhicules. La remorque, remplie de ferraille, a été perdue par le véhicule qui la tractait et s’est ensuite carrément encastrée dans un des deux véhicules touchés et un des rails qui se trouvait à bord s’est enfoncé bien profondément à travers la portière. Sur place, pas de trace du véhicule qui a perdu la remorque et qui a causé l’accident. Un accident qui est sans doute involontaire, qui n’a pas fait de blessé mais qui a pris une autre tournure lorsque l’enquête a débuté.