Bientôt un terrain de foot synthétique à Haulchin : “on n’en est qu’à la demande de subsides mais c’est déjà un premier pas”

Cela fait maintenant 13 ans, depuis la fusion entre les clubs d’Estinnes et d’Haulchin, que le projet traîne dans les cartons de la commune. Doucement mais sûrement, il s’est mis en route et la commune vient d’envoyer une demande officielle de subsides pour ce projet qui coûtera 1,2 million d’euros hors TVA et qui comprendra non seulement l’installation d’un terrain synthétique à Haulchin mais aussi la construction d’un tout nouveau bâtiment comprenant six vestiaires dont deux pour arbitres et une buvette. “Ce n’est que la demande de subsides mais c’est déjà un fameux pas en avant pour le club”, estime Baudouin Dufrane, à la fois conseiller communal (GP) et vice-président de la RUE Estinnoise. “Cela fait très longtemps que l’on parle de ce terrain synthétique qui ne pourra qu’être bénéfique pour le club et pour les 300 jeunes qui le fréquentent toutes les semaines. Pour l’apprentissage des bases du football, pour améliorer les gestes techniques, un terrain synthétique, c’est vraiment l’idéal. De plus, pour les parents, avoir un terrain synthétique peut représenter un certain avantage ne fût-ce que pour… le lavage des vêtements.”