La fréquentation au Point d’Eau à La Louvière tributaire de la météo : “Plus il fait beau, plus il y a de monde”

Depuis début juillet, la saison estivale du Point d’Eau à La Louvière bat son plein. En plus des toboggans habituels, de nombreux aménagements extérieurs et intérieurs ont été mis en place pour satisfaire les nombreux visiteurs qui se pressent tous les jours devant les portes de la piscine. “On a eu un début de saison très bon mais ces derniers jours, ça se tasse à cause de la météo”, nous a confié Patrice Laï, responsable administratif du Point d’Eau. “La fréquentation de la piscine est tributaire de la météo. Plus il fait beau, plus il y a de monde. Lorsqu’il fait chaud, les gens viennent pour se rafraîchir. Le nouveau calendrier scolaire a aussi faussé la donne en termes de fréquentation par rapport à un mois de juillet normal donc il est difficile de comparer deux années dernières.”