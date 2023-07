Estinnes : des panneaux photovoltaïques bientôt installés sur le toit de quatre écoles communales

Les implantations de Vellereille-les-Brayeux, Haulchin, Estinnes-au-Val et Fauroeulx seront ainsi prochainement équipées de panneaux photovoltaïques via l’intercommunale Neovia. Un projet qui coûtera à la commune près de 100 000 euros pour l’installation et 4 000 euros par an pour la maintenance et l’entretien des panneaux. “C’est un gros investissement mais les économies réalisées par la commune seront importantes. Elles sont estimées à peu près 8 000 euros par an.”

Ce sont des subsides reçus de la Région Wallonne et de Windvision, les subsides qui proviennent du partenariat entre la commune et l’installateur des éoliennes, qui financeront partiellement l’installation de ces panneaux. “En outre, la commune utilise depuis plusieurs mois le programme “easy conso” qui nous permet de détecter des anomalies dans la consommation d’énergie des bâtiments communaux. Par exemple, si quelqu’un laisse une lumière ou un robinet allumé, on est prévenu par sms et on peut remédier au problème. Cela permet d’éviter toute consommation d’énergie inutile.”