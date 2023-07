La commune d’Estinnes va s’acheter une balayeuse à 300 000 euros en partenariat avec Quévy

Une convention, sorte de partenariat, a ainsi été signée entre les communes d’Estinnes et de sa voisine Quévy, également commune rurale, pour se procurer un engin qui coûte tout de même 300 000 euros. “La commune d’Estinnes n’a jamais bénéficié de ce type d’outil pour nettoyer ses rues qui en ont pourtant bien besoin non seulement en période carnavalesque mais aussi pour les besoins quotidiens.”

Chacun son tour ?

Concrètement, la balayeuse pourra être utilisée par les deux communes partenaires lorsque le besoin s’en fait ressentir. “Les modalités exactes n’ont pas encore été définies mais on pourrait imaginer que seuls quelques ouvriers soient formés à l’utilisation de la machine de manière à bien la connaître et partager ou bien partager le temps d’utilisation.”

Pour Aurore Tourneur, ce genre de collaboration constitue l’avenir des communes. “C’est l’avenir non seulement pour des outils comme celui-ci mais aussi a point de vue humain. On est encore loin de la fusion des communes car les gens ne sont pas prêts pour cela, surtout lorsqu’on voit le traumatisme qui peut encore perdurer depuis 1977. Cela dit, on pourrait imaginer à l’avenir des collaborations entre communes pour certains postes qui coûtent beaucoup d’argent mais dont le profil pourrait être rationalisé. Je pense par exemple à un juriste, dont toutes les communes ont besoin, ou encore d’un agent sanctionnateur, pour les infractions environnementales, qui pourraient travailler sur plusieurs communes.”

Si tout se passe bien, la balayeuse pourra être livrée au printemps 2024.