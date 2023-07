En plus du Beffroi, les vitraux de l’Hôtel de Ville de Binche sont aussi en cours de restauration

L’artisan qui a été chargé de cette mission délicate a été trouvé du côté de Tilff, en province liégeoise. “C’est souvent un grand puzzle. Qui dit restauration, dit nécessité d’intervention sur des vitraux cassés. Si on a tous les fragments, c’est la solution la plus simple. On peut faire des collages et on peut consolider ou restaurer. Retrouver une pièce. Si on a des lacunes, il va falloir interpréter et refaire des fragments de verre qui seront des compléments. Donc il faut retomber sur la bonne teinte, le bon trait de peinture, la bonne manière de peindre. Et ce n’est pas toujours évident de pouvoir copier la manière de peindre d’un artiste qui a travaillé 100 ou 150 ans,” a expliqué, toujours à ACTV, Jean-Yves Vossius, artisan-verrier.

L’Histoire de la Ville

Des vitraux qui représentent beaucoup pour l’Histoire de la Ville de Binche. “Ce ne sont pas des vitraux très anciens, mais ce sont des vitraux qui ont évidemment tout leur sens dans ce bâtiment puisqu’ils reprennent par exemple des écus héraldiques de Charles Quint, et cetera”, continue Yvette Vanden Bemden. “C’est l’histoire évidemment de Binche et des souverains des anciens Pays-Bas, et certains noms aussi de personnages qui ont signifié quelque chose pour. Donc il était évidemment primordial de les conserver.”

Une fois remis en place, certains vitraux de l’Hôtel de Ville seront protégés par une vitre pour éviter les projectiles comme, par exemple, des oranges, mais aussi pour améliorer l’isolation.

La fin du chantier est prévue pour le Carnaval