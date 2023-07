Quatre ans de prison avec sursis pour un couple de Soignies trop violent avec ses enfants

Le 16 septembre 2022, la fille du couple et son cousin, hébergé chez eux, se battent à l’école. Les professeurs interviennent. Risquant une note dans leur journal de classe, les deux jeunes craignent de recevoir encore des coups à la maison.Les ados déclarent que leurs parents sont violents et que les coups de bâton ou de ceinture sont quotidiens au sein de cette famille très pieuse.

Dans cette famille, l’homosexualité est un sujet tabou. D’ailleurs, c’est une infraction pénale dans leur pays d’origine.

Quand ils ont appris que leur fille était homosexuelle, les parents ont pété les plombs, menaçant de la renvoyer en Afrique afin d’être violée par des hommes. L’adolescente raconte que ses parents l’ont attachée sur une chaise et lui ont coupé les cheveux.

En aveux

Les parents étaient en aveux. La maman avait reconnu avoir eu des propos très durs envers sa fille et son orientation sexuelle. “C’était assez irréfléchi. On s’est documenté sur les dangers auxquels sont confrontés les homosexuels en Belgique. Nous avons fait le choix de suivre une thérapie, afin de mieux comprendre et de regarder l’homosexualité de manière différente”, avait-elle déclaré devant le tribunal.

Dans son jugement, celui-ci invite les parents à s’ouvrir un peu plus sur le monde occidental, car ils vivent dans un pays où chacun est libre de choisir son orientation sexuelle.

Celui qui prend le bâton…

Le ministère public avait invité le tribunal à ne pas tomber dans le piège culturel, car les premières scènes de violence ont éclaté bien avant le dévoilement de l’orientation sexuelle de la jeune fille. “L’argument de la culture ne tient pas la route. La limite de cet argument est la loi. Ces gens sont en Belgique depuis quinze ans et la loi belge interdit de frapper et d’humilier des enfants”, avait ajouté Me Crombé, avocate des enfants.

Les parents étaient convaincus de faire de leurs enfants de bons et honnêtes citoyens. “Dans notre pays, celui qui prend le bâton est considéré comme un parent exemplaire”, avait déclaré l’avocat belgo-camerounais des parents. Le tribunal les invite à déposer le bâton et à discuter…