Ludovic mesure 1m70, est de corpulence mince. Il a de courts cheveux bruns, les yeux bleus et porte une barbe poivre et sel. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon vert, un pull polar gris et des bottines brunes.

Avez-vous plus d’informations à propos de cette affaire ? Laissez vos témoignages via ce formulaire ou via le numéro gratuit 0800/30 300