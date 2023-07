Vol avec violence en rue à Manage : les deux auteurs sous les verrous

Ce mardi, un vol avec violence a eu lieu à Manage. Les faits se sont déroulés sur la voie publique sans plus de précision quant à l’endroit exact. Grâce à une description détaillée de la part des témoins de la scène, les deux auteurs des faits ont pu être identifiés et interpellés dès le lendemain par la police de Mariemont. “Mais que fait la police ? Elle arrête deux auteurs de vols avec violence. Deux de moins. Merci pour l’intervention et l’efficacité”, a commenté le bourgmestre de Manage, Bruno Pozzoni, sur les réseaux sociaux, pour féliciter le travail efficace de la police.