Les travaux de la salle Mabille avancent bien à Vellereille-les-Brayeux : “On espère qu’elle soit prête pour le Carnaval 2024”

Six mois plus tard…

Presque six mois plus tard, la situation a évolué et plutôt dans le bon sens. “C’est vrai que les travaux ont pris un peu de retard”, reconnaît Aurore Tourneur, bourgmestre. “Mais ce retard est désormais résorbé et les travaux avancent plutôt bien. À la mi-août, à la fin des congés du bâtiment, les travaux des abords de l’école vont débuter pour favoriser la circulation piétonne. Ensuite le parking d’une cinquantaine de places sera aménagé à l’arrière de la salle. C’est vraiment quelque chose qui manquait à cette salle. En effet, les visiteurs se garaient souvent un peu n’importe où et n’importe comment ce qui nuisait au voisinage direct.”

Dans le bâtiment en lui-même, il faut encore mettre en place la structure métallique, peindre l’ensemble des murs et faire des petits travaux de maçonnerie. Le bardage et ensuite, les châssis viendront compléter l’ensemble. “Pour le délai, on espère que les travaux soient rapidement terminés et que la salle soit utilisable pour le Carnaval du village en 2024.”