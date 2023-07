Un différend entre deux Tchétchènes et deux ressortissants russes finit en fusillade : le dossier mis à l’instruction

Plus de peur que de mal pour les ressortissants russes dont l’un a été blessé à la jambe et emmené à l’hôpital avant d’en ressortir quelques heures plus tard. Les Tchétchènes ont quant à eux pris la fuite. Les forces de police louviéroises sont restées longtemps sur place. Une enquête est désormais en cours.

Le dossier a été mis à l’instruction ce dimanche matin. À l’heure d’écrire ces lignes, le parquet de Mons se refuse tout commentaire. L’enquête va désormais suivre son cours.