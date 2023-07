Une semaine qui mêle remédiation scolaire et activités sportives pour 50 adolescents à La Louvière

Trouver des profs, la plus grande difficulté

La principale difficulté, pour organiser ce genre d’événement, a résidé à trouver des professeurs. “On ne peut pas demander à n’importe qui de travailler durant l’été. La Fédération Wallonie-Bruxelles ne permet pas à tous les professeurs de travailler en dehors des périodes scolaires. Pour ce faire, les professeurs doivent avoir un statut d’indépendant. On peut aussi recruter des étudiants de deuxième ou troisième année. On a éprouvé énormément de difficultés pour en trouver mais finalement, on y est parvenu et quatre professeurs encadreront les 50 élèves qui participeront à cette semaine à la fois studieuse et sportive.”

Car en plus d’avoir cours de math, français ou science, les élèves participeront à des activités ludiques, sportives ou culturelles. “L’année passée, on voulait déjà organiser une semaine “Plaisir d’apprendre” mais nous n’avions pas trouvé une association qui pouvait s’occuper de ces activités. Cette année, ce sont des professeurs d’éducation physique de l’Athénée provinciale qui, via leur association, s’occuperont de cette partie de la journée.”

Intéressé par cette semaine qui, pour rappel, est complètement gratuite ? Toutes les informations sont au 064/88.52.73.