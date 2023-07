Depuis de nombreuses années, la balade Oldtimer rassemble les passionnés de vieilles automobiles qui remplissent la Grand’Place et qui fascinent petits et grands.

En vous procurant un ticket combiné, vous pourrez allier gastronomie et route avec le petit-déjeuner ou le goûter + le repas (restaurant ou panier pique-nique) + un verre à 16h + une plaque souvenir et roadbook pour les propriétaires de voitures anciennes. Le prix ? 35 € pour les visiteurs, 38 € pour les chauffeurs.

Pour réserver la formule que vous désirez ou pour consulter la liste des restaurants participants rendez-vous sur le site de l’Office du Tourisme de Binche.

En outre, un concours de la plus belle voiture sera organisé : la sélection se fait via un jury. Toutes les voitures passées sur le tapis rouge entre 10h30 et 12h seront prises en compte. La remise des prix est prévue à 16h.

De plus, une visite guidée de la Ville en petit train touristique est organisée. Les départs auront lieu à 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h pour 5€ par adulte et 3€ par enfant)

L’événement est organisé par l’Office du Tourisme en collaboration avec la Ville de Binche et le Lions Club de Binche.