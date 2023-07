Trains, bus, voitures, navettes, vélos, motos ou encore covoiturage, tous les moyens de locomotion mèneront au Ronquières Festival dès vendredi

”Nous avons prévu un plan de mobilité beaucoup plus dense cette année. Des nouveaux parkings seront créés tout comme des issues et sorties de ceux-ci qui seront également dissociées pour fluidifier le trafic”, avait confié Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte (Braine). “Nous bénéficierons également de l’accord des communes d’Ecaussinnes et Seneffe pour passer sur leur territoire. Je tiens d’ailleurs à les remercier pour leur collaboration qui permettra de modifier le sens de circulation à certaines heures, toujours pour fluidifier le trafic sans trop impacter les riverains.”

De nombreuses options de transport

Ce plan de mobilité beaucoup plus dense qui se dévoile désormais aux festivaliers. La plupart d’entre eux se rendront probablement sur place en voiture. Ils devront alors suivre les instructions écrites sur leur ticket mais également sur le site internet du festival. “Nous avons deux zones d’accès pour les parkings avec pour chaque zone 50 % des parkings disponibles. Soit la zone Amont en venant de Seneffe via la route Baccara (sortie autoroute E19 Seneffe/Feluy), soit la zone aval en venant de la sortie Nivelles sud (sortie autoroute E19 Nivelles sud) ou de Braine-le-Comte. Les différents parkings numérotés de 1 à 7 sont tous très proches du festival (maximum 800 m pour le plus éloigné) et accessibles à tous les festivaliers”, indiquent les organisateurs du Ronquières Festival.

Pour que les festivaliers s’y retrouvent au mieux, la sortie d’autoroute à emprunter sera indiquée sur leur ticket ou via un QR Code. Des équipes du festival se trouveront également sur place pour les aiguiller au mieux les visiteurs et fluidifier au maximum le trafic.

Outre la voiture, des navettes seront mises en place pour amener les festivaliers directement sur le site du Ronquières Festival. Elles sont prévues depuis et vers les gares de Braine-le-Comte et Nivelles. Ces navettes roulent non-stop selon une cadence variable en fonction de l’affluence. Le vendredi, elles seront disponibles dès 9h. Il faudra attendre 11h les autres jours. Elles feront le voyage inverse à des cadences régulières également et, ce, jusqu’à la fin des concerts. Le lundi, les campeurs pourront d’ailleurs les emprunter à 10h pour rentrer chez-eux. Des navettes se rendant directement à domicile sont également disponibles dans un rayon de 30 kilomètres du festival.

Des cars au départ de grandes villes

Cette année, le Ronquières Festival proposera également des voyages en bus au départ des grandes villes de Wallonie. Des départs sont en effet prévus au départ des villes de Tournai, Ath, Mons, Namur, Charleroi, Binche et La Louvière. Les horaires de départ sont disponibles sur le site du Ronquières Festival. Pour les deux roues, deux parkings vélos et un pour motos seront disponibles.

Bref, tous les chemins mèneront au Ronquières Festival dès vendredi.