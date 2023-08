Daryo, 5 ans, défiguré par le chien de sa grand-mère à Estinnes-au-Mont: "Je ne dors plus la nuit", la famille lance un appel aux dons

”Je vais une à deux fois par semaine chez la grand-mère de mon ex-compagne. Mon fils en profite alors pour jouer avec le chien. Il lui lance la balle, va la rechercher comme beaucoup le font avec leur animal”, indique Logan, papa du petit Daryo, 5 ans. “Pendant qu’ils jouent ensemble, je reste dans la cuisine, à quelques mètres seulement de là, pour garder un œil sur eux. Alors que j’étais en train de parler avec la grand-mère de Lindsay, j’ai entendu mon fils crier. Je me suis alors précipité dans le jardin et c’est là que j’ai vu la tête de mon fils dans la gueule du chien. Je suis intervenu pour libérer mon fils et appeler les secours. Le chien est alors revenu à la charge avant que je ne le repousse.”

Rapidement sur place, les secours ont pris en charge le petit Daryo avant de l’emmener à l’hôpital. Il a ensuite été transféré vers l’hôpital Saint-Luc de Bruxelles où il va devoir subir toute une série d’opérations. “Les médecins parlent de plusieurs mois d’hospitalisation. Ils se veulent tout de même rassurants quant à l’état de santé de notre fils qui reste malgré tout méconnaissable. Ses joues pendaient et on pouvait voir à travers sa bouche. Il va devoir subir plusieurs opérations mais ne s’en sortira probablement pas sans séquelles. Actuellement, il est conscient mais ne peut pas parler à cause de sa trachéotomie. C’est très dur pour nous”, poursuit Logan.

Un appel aux dons lancé

Outre l’aspect émotionnel qui en prend véritablement un coup lors de pareils drames, l’aspect financier va devenir compliqué à gérer pour la famille qui a lancé un appel aux dons. “Depuis l’accident, je ne dors plus. Je fais des cauchemars chaque nuit. Je n’ose même pas dormir au chevet de mon fils par peur de le réveiller ou de ne pas me réveiller en cas de souci. C’est donc Lindsay qui reste à ses côtés”, explique Logan. “Financièrement, ce n’est pas facile pour nous. Entre l’essence, les frais de parking, d’hôpital et de nourriture, nécessaires pour faire l’aller-retour quotidiennement jusqu’à Bruxelles, la facture grimpe rapidement. C’est pour cela que nous avons décidé de lancer un appel aux dons.”

Concrètement, les personnes souhaitant venir en aide à la famille peuvent verser leur don sur le compte de la maman : BE70 0016 9922 9125. Des dons qui permettront à la famille de se rendre à Bruxelles durant les nombreux mois d’hospitalisation de leur fils. “Nous faisons deux pleins par semaine plus le parking à 20 euros par jour, la facture grimpe rapidement”, rapporte Logan. “Nous avons reçu le soutien d’énormément de monde. Cela nous permet d’être plus forts dans cette épreuve”, conclut Lindsay, la maman du petit Daryo.