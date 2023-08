Ils agressent des jeunes pour voler leur GSM près des gares de La Louvière et de Mons

John et Bakari sont poursuivis pour des vols avec violence, des escroqueries, des menaces, des abus de confiance et des coups portés à des mineurs. Le ministère public a requis une peine de quatre ans de prison ferme contre les deux hommes d’origine africaine, en état de récidive.

Bakari passe aux aveux

Seul Bakari a comparu devant le tribunal, détenu depuis le mois de novembre 2022. Alors qu’il niait les faits, il a fait des aveux partiels devant le tribunal, agaçant le juge à plusieurs reprises car le prévenu variait dans ses déclarations, s’énervant à plusieurs reprises. “Ne nous prenez pas pour des idiots”, a martelé le juge.

Le ministère public retient un mode opératoire identique à chaque reprise. Le duo surveillait des mineurs aux alentours de la gare de La Louvière. Bakari s’approchait d’eux pour réclamer leur téléphone, avant de prendre la fuite avec l’appareil volé. John contactait les victimes, afin de les aider à récupérer leur appareil volé. Ils ont fait plusieurs victimes, toutes vulnérables en raison de leur jeune âge.

Un fait près de la gare de Mons

Notons qu’un fait a eu lieu près de la gare de Mons, où le bourgmestre vient de rédiger un arrêté de police afin d’interdire les rassemblements de plus de cinq personnes et de permettre à la police d’intensifier les contrôles, dans le but de mettre un peu d’ordre dans le quartier.

Pour un fait commis à La Louvière, la victime a raconté les faits à ses proches, lesquels se sont lancés à la poursuite du voleur. Quand ils l’ont retrouvé, Bakari a déclaré qu’il avait acheté son téléphone à un SDF, mais la jeune victime l’a formellement reconnu. En plus, Bakari a appelé son propre numéro avec le téléphone volé. Mardi, il a contesté avoir fait usage de violence pour s’emparer de l’appareil.

Des acquittements plaidés

Me Fanny Arnould, avocate de John, plaide plusieurs acquittements, regrettant que l’on confonde souvent son client avec Bakari. “Ils ne sont pas toujours ensemble et il ne faut pas retenir uniquement les éléments à charge”, plaide l’avocate. Elle rappelle que son client a été auditionné en décembre 2023, mais pas inculpé. Il fut étonné d’apprendre son renvoi devant le tribunal.

Me Hélène Molnar a plaidé une requalification en vol simple d’un fait commis en octobre 2022, estimant que Bakari n’a pas fait usage de la force pour obtenir un GSM et un casque. Bakari sollicite une mesure de faveur. Pour les autres préventions, aussi commises entre le 17 et le 31 octobre 2022, il demande son acquittement.

Jugement dans une semaine.