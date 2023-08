Au programme de cette journée, des ateliers, notamment d'estime de soi donnés par l'asbl 6 Beaufort, des conférences mais aussi une découverte des bienfaits du numérique pour trouver un emploi ou suivre une formation ou encore des informations sur les formations dans les métiers porteurs avec le Carrefour des Métiers. "Des professionnels vous conseilleront aussi sur le lancement de votre entreprise", a communiqué la Ville de Binche. "Les visiteurs auront aussi l'opportunité de rencontrer les entreprises de la région qui recrutent."

Du côté de ces dernières, on retrouve la SA Wanty, Façozinc, Lixon, FJC - Metubel SA, SD Worx Staffing, Sollutions, Randstad Construct, Randstat Transport, Transport En Commun (TEC) du Hainaut, IDEA, Nekto, Ekoservices Région du Centre, La Défense, La police, Le Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de la Ville de Binche, La Ville de Binche, L’Agence wallonne pour une Vie de Qualité (AVIQ), Voo,...

Les formateurs seront quant à eux représentés par le Forem, Carrefour des métiers, ASBL Braseap, l'Institut Supérieur Plus Oultre (ISPO), Technocité, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME), la Mission Régionale pour l’emploi du Centre ASBL (MRC), ou encore le Centre d'insertion socioprofessionnelle "L’Envol".

L'entrée est GRATUITE et un parking accessible est disponible à la rue des Pastures.

Le Salon de l'emploi et de la formation est organisé à l'initiative du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Binche et en collaboration avec le Forem.