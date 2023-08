Le club de football du Roeulx aux manettes des deux concerts prévus en amont et aval du festival “Des Ballons et des Ailes”

”Initialement, le concert de Mister Cover avait lieu sur la place communale du Roeulx. Au fil des années, l’événement attirait tellement de monde que nous avions dû le déplacer au terrain de football. L’année dernière, l’événement avait notamment attiré plus de 1 800 personnes”, indique David Attardo, membre du comité de l’AC Le Roeulx. “Ce succès nous avait permis de récolter pas mal de fonds pour la saison de football à venir. Avec les différentes crises qui se sont succédé, ces rentrées d’argent sont évidemment les bienvenues même si nous parvenons à maintenir une santé financière saine au club.”

Un pari osé

Alors que Mister Cover fait désormais office de rendez-vous incontournable, un second concert vient désormais s’ajouter au programme le 12 août. “Puisque le concert de Mister Cover fonctionne bien, nous avions voulu lancer un second concert. Nous nous sommes tournés vers Goldmanmania que nous avons découvert à travers plusieurs vidéos sur le net. Nous ne savons pas quel engouement suscitera ce nouveau rendez-vous. C’est un peu l’inconnue pour nous”, poursuit David Attardo.

En plus du concert de Goldmanmania, le groupe T.G.I.F. sera également présent sur scène. Des jets de confettis sont aussi prévus pour l’occasion. De nombreuses nouveautés qui s’inscrivent directement dans le renouveau du club de football du Roeulx. “Nous avons tout repris à zéro au club pour donner une certaine forme de renouveau. Nous avons ainsi recréé des équipes de jeunes tout en maintenant deux équipes premières. Nous essayons également d’organiser divers événements pour faire vivre le club. Le concert de Goldmanmania et de Mister Cover contribueront pleinement à ce renouveau”, ajoute David Attardo qui peut également compter sur les nombreux sponsors du club pour pérenniser ses activités.

En plus d’être profitable au club de football, les deux concerts bénéficieront également aux sociétés carnavalesques de l’entité qui seront tous aux commandes d’un des cinq bars installés pour l’occasion. “Nous avions le choix entre installer un bar de 30 mètres ou cinq plus petits. Nous avons privilégié la seconde option pour vraiment faire vivre tout le monde”.

Les tickets pour ces deux concerts attendus dans la Cité Rhodienne sont d’ores et déjà en vente dans les Night And Day de la région. Le prix d’entrée aux concerts est fixé à dix euros dont une partie des bénéfices reviendra directement au club. Les rendez-vous sont fixés au 12 août pour le concert de Goldmamania, au 13 août pour le festival “Des ballons et des Ailes” et au 14 août pour la venue de Mister Cover. “Nous espérons que le soleil sera au rendez-vous pour que ces rendez-vous soient un véritable succès”, conclut David Attardo.