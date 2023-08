Le Ronquières Festival bientôt sold-out : “il ne reste plus que quelques places pour le samedi et dimanche”

C’est une année de tous les records qui se profile au Ronquières Festival. Alors que le site ne pouvait accueillir que 22 000 festivaliers par jour jusqu’à l’année dernière, le site s’est agrandi pour en accueillir jusqu’à 28 000 pour cette édition 2023. Un agrandissement qui permettra sans nul doute au festival de battre son record d’affluence, enregistré l’année dernière.

80 000 festivaliers attendus

”Il ne reste plus que quelques places à vendre pour les journées du samedi et du dimanche. Elles devraient partir très rapidement. Nous invitons donc les festivaliers à ne pas tarder avant de se procurer leur place. Il est possible que le sold-out soit annoncé très prochainement”, indique Gino Innocente, organisateur du Ronquières Festival.

Avec l’arrivée imminente du sold-out, le Ronquières Festival s’apprête à vivre une année historique. “Le site a été agrandi pour passer d’une capacité de 22 000 personnes par jour à 28 000 personnes. Le record d’affluence de 65 000 personnes sur les trois jours de festival l’année dernière devrait donc être battu puisque nous nous attendons à avoir au moins 80 000 festivaliers”, ajoute Gino Innocente.

Pour les festivaliers qui souhaiteraient dormir sur place, quelques places restent également disponibles au niveau des campings présents sur le site. “Les campings ont une capacité d’accueil de 4 500 à 5 000 places. Là aussi il reste quelques places de disponibles mais qui devraient également partir très rapidement”.

La météo ne gâchera pas la fête

Que les festivaliers se rassurent, la pluie n’aura pas raison de l’événement. Les plus grosses averses sont en effet déjà derrière nous, présageant du meilleur pour le Ronquières Festival. “Nous suivons quotidiennement l’évolution de la météo. Pour ce week-end, nous devrions passer de quelques averses à des passages venteux en passant par des moments ensoleillés. Un temps typiquement belge qui ne devrait pas être alarmant. Le site n’est d’ailleurs pas boueux et donc très praticable pour les festivaliers”, conclut Gino Innocente.

Tous les feux sont donc au vert pour le Ronquières Festival dont l’accès sera on ne peut plus facile cette année grâce à son nouveau plan de mobilité.