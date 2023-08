La Ville de Soignies va mettre à l’honneur ses “étoiles sonégiennes”

La Ville de Soignies est fière d’annoncer le lancement officiel de l’appel à candidatures pour la cérémonie des “Étoiles Sonégiennes”. Cet événement prestigieux, qui se déroulera le 29 novembre prochain à l’Espace culturel Victor Jara, mettra à l’honneur les hommes et les femmes qui contribuent brillamment au rayonnement de la cité des Carriers.

“Cela faisait longtemps que le collège communal souhaitait mettre sur pied un événement qui permettrait de mettre en lumière les Sonégiens et Sonégiennes qui contribuent au rayonnement de l’entité”, explique la bourgmestre, Fabienne Winckel. “Malheureusement, le Covid a retardé les choses… Aujourd’hui, nous sommes prêts à recueillir les candidatures de celles et ceux qui se sont démarqués ces derniers mois dans différents domaines. ”

Au cours de cette cérémonie, de nombreux Sonégiens talentueux seront mis à l’honneur dans six catégories différentes : l’étoile de la Culture, du Sport, de l’Entreprenariat, du Commerce, du Monde Associatif et du jeune talent. Une septième catégorie, l’“Étoile sonégienne 2023” viendra également récompenser celui ou celle qui aura fait briller Soignies sur le plan international.

Pour chacune des catégories proposées, trois candidats seront sélectionnés. Ces finalistes seront ensuite soumis au vote du public au cours du mois de septembre, permettant ainsi à toute la communauté de participer activement au choix des lauréats.

Vous avez brillé dans l’une des catégories précitées entre janvier 2022 et juin 2023 ? N’hésitez pas à soumettre votre candidature. Vous souhaitez mettre à l’honneur un de vos proches ? Vous pouvez également compléter le formulaire d’inscription. Rendez-vous sur https://www.lesetoilessonegiennes.be/avant le 3 septembre 2023. “Cette cérémonie sera l’occasion parfaite de mettre en avant les talents et les succès qui font la renommée de Soignies. Nous sommes impatients de découvrir les histoires inspirantes de nos concitoyens et citoyennes et de les célébrer avec les Sonégiens et Sonégiennes”, conclut la bourgmestre. Le règlement, le formulaire d’inscription ainsi que toutes les informations relatives à l’événement se trouvent sur https://www.lesetoilessonegiennes.be/.