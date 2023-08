Nouveau site, mobilité, conditions météorologiques,… les organisateurs font le point à 48h du Ronquières Festival

Les organisateurs ont dû faire appel à davantage de personnel pour que le montage puisse être finalisé dans les temps. Un rush final qui n’aurait pas été si intense si les conditions météorologiques avaient été meilleures. “Tout sera prêt pour l’ouverture du festival”, rassurent les organisateurs. “La pluie ne nous facilite évidemment pas la tâche pour procéder au montage. Le terrain n’étant pas en béton, les équipes doivent parfois parcourir plus de distance pour accéder à leur matériel. En plus de cela, le personnel est plus rapidement fatigué à cause de ces conditions météorologiques peu favorables. Nous avons donc augmenté le nombre d’effectif et augmenté le nombre d’heures de travail pour que tout soit prêt à temps.”

La sécurité : une priorité

Une cadence de travail qui va donc augmenter pendant ces dernières 48 heures. Malgré tout, la sécurité des équipes et des bénévoles reste la priorité des organisateurs. “Toutes les cases sont évidemment cochées au niveau de la sécurité. Nous ne ferons aucune économie à ce niveau-là”, indiquent les organisateurs du Ronquières Festival.

En plus de demander encore plus d’effort aux équipes de montage, les conditions météorologiques ont également un impact au niveau des festivaliers, encore méfiants suite à l’annulation du dernier jour des Ardentes. “Les festivaliers sont encore traumatisés suite à l’annulation des Ardentes. Nous sommes cependant dans une configuration totalement différente de celles des Ardentes. Pour l’instant, il n’y a en effet pas de risque de grêle ou d’orage pour ce week-end. Nous devrons probablement faire face à des périodes de pluie mais cela s’arrête là”, expliquent-ils.

Si les conditions météorologiques venaient à changer, un plan bien ficelé est bien entendu prévu pour mettre en sécurité l’ensemble des festivaliers. “Nous avons prévu deux cas de figure en fonction de la situation. Le premier consiste en la mise en sécurité et l’évacuation des festivaliers. Pour cela, nous les éloignerons des zones dangereuses, comme les scènes, où du matériel pourrait tomber. Nous savons vraiment où et quand nous devrions mettre les festivaliers à l’abri. Si un concert venait à être reporté, nous avons également un plan pour le reporter. Le second cas de figure prévoit quant à lui de mettre les gens en sécurité provisoirement. Des emplacements sécurisés, validés par la police et le bourgmestre, sont déjà prévus à cet effet”, confient les organisateurs.

Nouvelle scène et nouvelle configuration pour le site

Pour le reste, les organisateurs du Ronquières Festival en ont dit plus sur la nouvelle configuration du site. La scène “Bâbord” fera désormais place au Bâbord Club, la scène électro qui avait fait son apparition l’an dernier. La scène “Tribord” est quant à elle conservée mais fait désormais office de plus petite scène. Enfin, la nouvelle scène, “La Colline”, sera désormais la plus grande scène du festival. Elle accueillera notamment Indochine dès vendredi. Elle profitera d’un gradin naturel et d’une ouverture de scène digne des plus grands festivals de Belgique. 2,5 hectares de terrain supplémentaires permettront d’accueillir les 28 000 festivaliers prévus quotidiennement.

Une nouvelle scène est mise en place cette année. ©F.D.

Malgré l’ampleur de plus en plus importante du festival, les prix restent accessibles. Les dernières places pour le samedi et le dimanche sont d’ailleurs encore en vente. Sur le site aussi, il ne faudra pas se ruiner pour se sustenter. La bière sera vendue au prix de trois euros et 44 foodtrucks proposeront des mets riches et variés pour séduire les papilles de l’ensemble des visiteurs. Au niveau mobilité aussi, tout est prévu pour que le Ronquières Festival 2023 soit historique.