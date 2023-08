Un album express pour Romano Nervoso à La Louvière : “On l’a enregistré en 3,5 jours avec des chansons composées il y a trois semaines”

Le groupe a donc tout jeté à la poubelle et a tout repris de zéro. “Je me suis enfermé et j’ai tout écrit et composé en quelques jours. On a poussé le projet sans attendre et on a directement voulu aller en studio. C’est un peu le principe que je m’impose lorsque j’écris pour “Giac Taylor”, un autre projet, mais en plus soft car là, j’écris le matin pour enregistrer le soir même chez moi, tout seul et tout est prêt en une semaine.”

70 % en italien

Le prochain album du groupe, qui sera punk-rock ou ne sera rien, s’intitulera “From Rotherham to Villarosa”, en l’honneur des origines de son épouse mais aussi de ses racines italiennes et comportera une majorité de chansons en italien. “Il y a environ 70 % du disque qui sera en italien. Ce n’était pas réfléchi mais plutôt spontané. D’habitude il y a toujours un morceau en italien dans nos albums mais j’avais toujours en tête l’idée d’écrire un album complet dans la langue de mes ancêtres. Ici, il y a quelques morceaux en anglais mais l’idée est bien là.”

À part des groupes comme Maneskin qui a crevé l’écran il y a deux ans à l’Eurovision, le rock italien a effectivement du mal à arriver jusque chez nous. “Et encore, Maneskin, avec tout le respect que je leur dois, c’est plus une machine marketing qu’un vrai groupe de rock. Ils sont jeunes et savent utiliser les réseaux sociaux à leur avantage. Mais bon, cela permet aux jeunes de s’intéresser un peu au rock et ce n’est pas plus mal.”

Si tout se passe bien, le cinquième opus du groupe déjanté louviérois sortira fin 2023, début 2024. “On aimerait bien, pour lancer l’album, refaire la tournée des bars non pas pour rester au comptoir mais bien pour jouer dans les établissements qui seraient prêts à nous accueillir. On l’avait déjà fait par le passé et cela avait très bien fonctionné.”

En attendant, Romano Nervoso sera en concert le 14 août à Ittre dans le cadre des festivités du 15 août.