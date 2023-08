Un Louvièrois condamné à quatre ans de prison avec sursis après avoir cogné sa compagne à plusieurs reprises

Il était reproché à ce Louviérois des faits de violence conjugale. Le ministère public avait retenu cinq scènes qui ont eu lieu entre le 29 juin et le 16 octobre 2022.

Tapage nocturne

Le 15 juillet 2022, vers 22h50, les policiers ont été appelés par un voisin, se plaignant de tapage nocturne. Il y avait des cris et des bruits sourds sortant de l’appartement de la compagne de Rudy, où ce dernier était venu récupérer quelques affaires personnelles. Les policiers ont calmé la situation, mais ils ont été rappelés une demi-heure plus tard. La victime était en pleurs et présentait des traces de coups sur le visage. Le médecin légiste a diagnostiqué une perforation du tympan droit et a relevé des traces de lacération sur le corps.

D’autres scènes ont eu lieu, mais Rudy avait toujours la même excuse, sa compagne était sensible au moindre choc, elle se faisait des bleus facilement.

Du sang et une vitre brisée

Toutefois, la scène du 13 octobre a particulièrement choqué les policiers. Quand ils sont arrivés sur les lieux, il y avait du sang partout, une vitre brisée et le prévenu était couché dans les débris de verre, le bras en sang. Sa compagne avait un œil tuméfié. Cette scène ne les a pas calmés car, trois jours plus tard, la police revenait sur place.

Le parquet avait alors ouvert une instruction et Rudy avait été privé de liberté. Il a comparu détenu devant son juge qui lui accorde un bon de sortie dans le cadre d’un sursis probatoire d’une durée de cinq ans. Toutefois, le tribunal se montre plus sévère que le parquet. Ce dernier avait requis trois ans de prison, le tribunal a prononcé une peine de quatre ans.