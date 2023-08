Des bénévoles recherchés pour le démontage du Ronquières Festival : “Des accès pour le festival Scène sur Sambre leur seront notamment offerts”

En plus de pouvoir participer au succès d’un festival de plus en plus prestigieux dans la région, les bénévoles qui rejoindront encore les équipes du Ronquières Festival bénéficieront d’autres avantages. “Nous avons encore besoin d’une cinquantaine de bénévoles pour le démontage du festival. Leur mission se déroulera du lundi au jeudi”, indique Florence Humblet, organisatrice en charge des bénévoles. “Les bénévoles qui viendront rejoindre nos équipes auront de nombreux avantages. S’ils ont participé au festival, nous leur rembourserons leur place. Si ce n’est pas le cas, ils gagneront des tickets d’accès pour le festival Scène sur Sambre.”

Les bénévoles qui ont également la possibilité de participer au démontage avec leurs amis. En plus de travailler avec des proches, ils auront droit à des avantages supplémentaires s’ils le font. “Nous mettons en place une offre de parrainage. Concrètement, le bénévole qui souhaite constituer une équipe avec ses amis pourra le faire. L’ensemble de son équipe bénéficiera ainsi de places pour Scène sur Sambre. Le parrain de l’équipe aura également droit à des tickets boissons. Plus son équipe est grande, plus il en aura”, ajoute Florence Humblet. Un bon moyen de participer et consommer au festival Scène sur Sambre sans débourser le moindre centime !

Envie de prêter main-forte aux équipes du Ronquières Festival ? Fonce sur le site internet de ce dernier. Dans l’onglet bénévole, un lien mènera directement vers le formulaire d’inscription qu’il faudra simplement compléter. La seule condition pour devenir bénévole est d’être âgé de plus de 16 ans. “La mission des bénévoles consistera en le démontage de barrière Nadar et des parkings. Ils pourront également aider au rangement du site et au retour de sa propreté”, conclut Florence Humblet.

Avis aux amateurs donc !