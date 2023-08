La pierre bleue sonégienne à l’honneur durant le mois d’août à travers les rencontres internationales de sculpture monumentale

”Les premières traces d’utilisation de matériaux pierreux à Soignies datent du IIe ou du IIIe siècle et le début de l’exploitation, nécessitant des systèmes d’extraction, remonte au premier quart du XVème siècle. Terre de carrières et de pierres, la cité hennuyère idéalement située à mi-chemin entre Bruxelles et la frontière française, distante d’à peine 40 km, s’est naturellement imposée en tant qu’écrin idéal pour des “Rencontres internationales de Sculpture monumentale”. À Soignies, la pierre est omniprésente dans le bâti, au gré de ses façades rues et ruelles, mais aussi dans le cœur de la population”, indique le centre culturel de Soignies.

Cette manifestation prendra la forme d’une résidence d’artistes ayant pour objectif d’extraire, de blocs de pierre, des œuvres artistiques monumentales qui permettront de mettre en valeur les ressources locales de Soignies et les compétences qui s’y sont développées au fil du temps tout en assurant la promotion des artistes participant à la manifestation.

Les œuvres devront pouvoir s’intégrer dans des espaces aux caractères spécifiques tels des places publiques, des lieux asphaltés ou pavés aux destinées diverses mais coexistantes (parking, espace de rencontres, de mémoire ou de repos, de jeux, d’animations, de marchés…). C’est dans cet esprit que l’œuvre devra être visible sous toutes ses faces et pourra être posée à même le sol.

Les sculptures seront des œuvres originales et seront réalisées dans des blocs de pierre bleue de Soignies. L’artiste sera invité à choisir un bloc brut en carrière. Le volume des blocs ne pourra dépasser 1 mètre cube. Cet événement se déroulera du 7 au 26 août 2023 à Soignies. Les artistes travailleront leur pierre au Pôle de la Pierre du 7 au 17 août puis en centre-ville, au pied de l’Espace Culturel Victor Jara, du 18 au 26 août.