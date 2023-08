1. 11 éditions

Le Ronquières festival a été lancé en 2012. Il a accueilli cette année-là 12.000 festivaliers venus voir Julien Doré, Soprano, M Pokora, Brigitte, Peter Doherty, Metronomy, Ozark Henry, JoeyStarr entre autres. Annulé en 2020 pour cause de Covid, il a été un des seuls à se tenir en 2021, avec une jauge réduite.

2. 80.000 personnes

Sa fréquentation n’a cessé d’augmenter d’année en année. Cette édition 2023, proche du sold-out s’apprête à voir défiler 80.000 personnes en trois jours. Soit 5.000 personnes en plus par jour par rapport à 2022.

3. 48 heures

Le gros coup des organisateurs c’est d’avoir su convaincre Indochine. Le groupe termine une tournée de stades et voulait jouer dans un événement accessible financièrement, résume Jean-François Guillin “sans carré VIP ni tarif excessif”. La date de ce vendredi est la moins chère de toute la tournée du groupe. 65€ la journée (+5€ par rapport à 2022). Les tickets pour le vendredi sont partis en 48 h.

4. 3 scènes

Ronquières a modifié son site : plus grand, avec une scène en plus, la scène Colline qui utilisera la pente du lieu comme un gradin naturel. Alors que les festivals mènent une surenchère de scènes et du nombre d’artistes, Ronquières en propose trois. On ne marche pas des kilomètres et peut presque tout voir.

5. +70 % de cachets artistiques

Indochine, Louise Attaque, Placebo, Benjamin Biolay, Franz Ferdinand, Jain, Juliette Armanet, Shaka Ponk, The Prodigy… parmi beaucoup d’autres. Les trois jours sont une succession de têtes d’affiches. Et effectivement, l’équipe a explosé le budget artistique : +70 %. Il y a l’inflation, l’augmentation du coûts de production, de personnel, de matériel… Mais pas que. “On a eu des opportunités pour certains artistes, alors on a augmenté le budget cette année”, dit Gino Innocente. Le comité de programmation travaille avec Fabrice Lamproye, fondateur et programmateur du festival Les Ardentes. “Il nous fait des suggestions et souvent on l’écoute”, précise le co-organisateur.

6. 44 artistes

Aux côtés des têtes d’affiches, il y a une belle part accordée à la découverte. Avec de super artistes belges, comme Rori, Pierre De Maere, les DJ Kid Noize ou DJ Salas, les rockeurs flamands de Whispering Sons. Des Français très hype comme Zaho de Sagazan ou Julien Granel, invités avant l’explosion. Ou encore l’exclusivité du DJ japonais Ken Ishi ou des Subways que l’équipe rêvait de faire venir depuis dix ans.

7. 4,5 millions de budget

Le budget total du festival s’élève à 4,5 millions d’euros. Il fait bosser les quatre co-organisateurs, une employée à l’année, ainsi qu’une brigade d’indépendants quand arrive le festival.

8. 2 à 3 % de subsides

Les subsides ne représentent que 2 à 3 % du budget du festival. L’an passé on était autour des 30.000 €. Soit dix fois moins que les Francos de Spa. Le reste vient de la vente des tickets, des recettes du bar et de la restauration, ainsi que du sponsoring.

Le modèle économique est risqué, admettent les organisateurs. Il faut atteindre un taux de remplissage de 85 à 90 % être à l’équilibre

9. 1.200 bénévoles par jour

Comme tous les festivals, il ne pourrait pas tourner sans les indispensables bénévoles. Ils seront 1.200 par jour pour assurer, avant pendant et après l’événement près de 30.000 heures de travail. Les bénévoles sont recrutés dès mai dans les mouvements de jeunesse et les associations locales.

10. 80 % des émissions

Le festival travaille sur son empreinte carbone en réduisant l’emploi de papier, de plastique, en triant les déchets, en plantant des arbres, etc. Mais il reste un défi colossal, c’est la mobilité qui représente 80 % des émissions d’un tel événement.

Du 4 au 6 août. il reste quelques pass week-end, et des tickets pour samedi et dimanche : www.ronquieresfestival.be.