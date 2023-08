Ronquières Festival 2023: La DH sur le terrain pour mettre des paillettes dans votre vie

Si vous informer reste bien évidemment notre priorité, nous profitons néanmoins de cet événement exceptionnel (beaucoup s’accordent à parler d’une des meilleures affiches en Wallonie) pour vous accompagner dans votre Ronquières Expérience !

Notre stand, situé près de l’entrée Tribord, proposera deux activités : La première, celle qui fait partie de notre ADN, vous proposera une photo souvenir, via photomaton ! Un cliché (numérique) avec vos potes de festival, avec le Ronquières Festival comme décor, que vous recevrez sur votre adresse perso.

©DH

La deuxième partie du stand est plus atypique… mais pour autant pas moins sympathique. Les festivals ont le chic de participer à la mode, et parfois même de faire revenir d’anciens classiques sur le devant de la scène. C’est notamment le cas du maquillage à paillettes ! Si la discipline n’est pas vraiment compliquée, il n’est toutefois pas toujours aisé de se maquiller soi-même. En outre, les festivaliers sont, pour la plupart, très pressés d’arriver sur le site. Parfois même au détriment d’une préparation complète.

©DH

On s’est donc dit que vous proposer un atelier maquillage paillettes, ça vous aiderait grandement ! D’autant plus qu’il sera totalement gratuit. Pour en bénéficier, il suffira d’avoir un compte sur notre site (un compte, pas forcément un abonnement ! Mais on ne vous en voudra évidemment pas si vous optez pour l’abonnement). Pour l'occasion, nous avons une équipe composée d'une vingtaine d'hôtesses et de stewards pour vous recevoir. Alors, si vous voulez gagner du temps, que vous n’avez pas celui pour vous maquiller avant de venir, créer votre compte sur DH. be. Simple et rapide, c’est promis !

Et si d’aventure, la flotte persiste à tomber ce week-end, nous aurons aussi des ponchos à vous distribuer. En espérant néanmoins pouvoir vous offrir autre chose qu’une protection contre la pluie. On croise les doigts ! Et quoi qu’il en soit, excellent Ronquières Festival à toutes et tous !