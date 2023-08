Ronquières Festival : un premier jour entre averses et éclaircies

Avec 2,5 hectares de terrain supplémentaires, les organisateurs entendent accueillir dignement les quelque 28 000 festivaliers attendus quotidiennement. Des festivaliers au rendez-vous ce vendredi puisque dès l’ouverture des portes, en début d’après-midi, ce sont des milliers de personnes qui ont investi le site du plan incliné. Quelques “chanceux”, fans de la première heure du groupe français Indochine, avaient même profité du privilège de pénétrer sur le site quelques heures plus tôt, histoire d’être “très bien placés” pour le concert prévu cinq heures plus tard (et qui n'a pas encore eu lieu à l'heure d'écrire ces lignes).

La météo typiquement belge, alternant allégrement entre averses et éclaircies, températures tantôt estivales, tantôt automnales, n’aura donc pas rebuté les festivaliers. “On guettait les conditions météorologiques en espérant ne pas vivre toute la journée sous la pluie”, explique Fabian Verteuil. “On a subi quelques averses mais globalement, on trouve qu’on s’en sort assez bien. C’est plutôt l’état du terrain qui est problématique. Avec la boue, il est difficile de s’asseoir. On s’attend à passer les trois jours debout !”

Même constat du côté de la famille de Pauline Marchand. “Très honnêtement, on a hésité à revendre nos places quand on a vu les prévisions. C’est la première fois qu’on fait Ronquières sous la pluie. Mais on s’est dit que l’affiche valait vraiment le coup. On est là pour Indochine plus spécifiquement, mais on a aussi hâte de voir Jain samedi et Franz Ferdinand dimanche.” Pour le reste du week-end, il faudra à nouveau conserver les bottes et les ponchos puisque la pluie et le vent seront à nouveau de la partie ces samedis et dimanche.

C’est donc plutôt la mobilité qui s’est imposée comme LE point noir de cette première journée. En effet, de nombreux automobilistes se sont retrouvés à l’arrêt sur la route Baccara, ne parvenant plus à avancer d’un iota. Des parkings saturés et des festivaliers qui ont perdu patience, n’hésitant parfois pas à rebrousser chemin ou à parcourir plusieurs kilomètres à pied pour atteindre l’entrée, auront entraîné un flot de commentaires négatifs sur la page officiel du festival. Reste donc à espérer que la situation soit moins problématique ces samedi et dimanche ; les artistes annoncés devraient à nouveau attirer les foules.

On pourra en effet compter sur la présence, sur la scène colline, de Pierre De Maere, Jain, Juliette Armanet et Placebo et, sur la scène tribord, de Disiz, Feder et Ofenbach. Autant d'artiste qui permettront, à n'en pas douter, de faire de cette édition 2023 une réussite.